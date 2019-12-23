Самбо

Юные карабулакские самбисты успешно выступили на открытом первенстве Владикавказа

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Представители карабулакской школы самбо успешно выступили на открытом первенстве Владикавказа.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из Северной Осетии, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края, Чеченской Республики, Калмыкии, Волгограда, Астрахани и Республики Южная Осетия.

В составе ингушской команды успешным выступлением отметились три представителя Карабулака, сообщила пресс-служба мэрии города. Воспитанники тренеров Ибрагима Чахкиева и Магомеда Султыгова завоевали золотую медаль и две бронзовые награды. Беслан Кациев стал сильнейшим в весовой категории до 66 кг, одолев всех своих соперников чистыми победами, в том числе в решающем поединке против волгоградского атлета — действующего призёра России. Микаил Мальсагов (42 кг) и Джабраил Мержоев (50 кг) поднялись по итогам состязаний на третью ступень пьедестала почёта.

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