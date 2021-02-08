Юные ингушские тхэквондисты завоевали две медали на межрегиональном турнире в Ставропольском крае

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, соревнования проходили в станице Ессентукская Ставропольского края.

Так, серебряной медали удостоился Исмаил Эсмурзиев в весовой категории до 41 кг, «бронзу» завоевал Иса Камурзоев в весовой категории до 37 кг.

Тренируются спортсмены под руководством Ахмеда Камурзоева и Мусы Эстамирова.