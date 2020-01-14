Бокс

Юные ингушские спортсмены успешно выступили на турнире по боксу в Тырныаузе

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Юные ингушские спортсмены успешно выступили в городе Тырныауз Кабардино-Балкарской Республики, где проходило открытое первенство СШОР по боксу памяти заслуженных тренеров Кабардино-Балкарии Р. Саубарова и А. Толгурова.

На первенство спортивной школы олимпийского резерва съехались около 150 боксеров из республик СКФО. Поединки проходили во всех весовых категориях среди участников 2008-2009 и 2010-2011 годов рождения. По итогам финальных боев определились победители и призёры.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, на высшую ступень пьедестала поднялись Евлоев Абдул-Малик (27 кг), Аушев Абдулла (32 кг), Боков Ислам (34 кг), Часыгов Юсуп (52 кг), Дарсигов Сулейман (30 кг), Оздоев Хасан (28 кг), Тутаев Абдул-Малик (34 кг), Олигов Адам (36 кг), Цуров Умар (38 кг), Евлоев Идрис (54 кг) и Гагиев Магомед-Али (30 кг). Аушев Абдулла получил приз в номинации «Лучший боксер турнира».

Вторые места заняли Евлоев Магомед (32 кг), Торшхоев Ахмад (24 кг), Албогачиев Ислам (26 кг), Барахоев Мухаммед (60 кг), Нальгиев Амир (26 кг) и Гагиев Сулейман (32 кг).

Третьи места у Аушева Ибрагима (30 кг) и Баркинхоева Абабукара (32 кг). Тренируются спортсмены под руководством Аушева Тимура, Бокова Хусена, Жандарова Ахмеда, Гетагазова Тамерлана и Муталиева Дауда.

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