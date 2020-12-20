Дзюдо

Юные ингушские дзюдоисты выиграли «золото» и «бронзу» на турнире в Железноводске

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Юные спортсмены из Ингушетии выиграли золотую и бронзовую медали на традиционном открытом турнире по дзюдо среди юношей 2009-2010, 2011-2012 годов рождения, проходившем 19-20 в городе Железноводске Ставропольского края.

«Золото» в весовой категории до 46 кг завоевал Микаил Богатырев, бронзовым призером соревнований в весе до 34 кг стал Мансур Албогачиев.

Тренируются спортсмены под руководством Мурада Богатырева, сообщает пресс-служба министерства спорта республики.

 

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