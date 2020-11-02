Юные ингушские джитсеры завоевали 48 медалей на открытом чемпионате «MAGAS OPEN 2020»

Сборная Ингушетии завоевала на этом турнире 48 медалей, из них 13 золотых, 18 серебряных и 17 бронзовых.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, победителями турнира стали Илез Хашагульгов (82 кг), Салман Алхастов (65 кг), Саид Дахкильгов (86 кг), Хайруллах Газгиреев (40 кг), Зяудин Терлоев (45 кг), Ислам Терлоев (55 кг), Хасан Саламов (55 кг), Хадис Парагульгов (35 кг), Сайфуддин Терлоев (40 кг), Хамзат Тумгоев (50 кг), Хасан Саламов (50 кг), Джабраил Цалцаев (55 кг).

Серебряные медали завоевали Иса Албогачиев (70 кг), Ибрагим Ферзаули (+25 кг), Альберт Гадаборшев (40 кг), Микаил Мамилов (40 кг), Мансур Алмазов (55 кг), Разип Джандаров (40 кг), Руслан Мальсагов (70 кг), Мухаммад Евлоев (31 кг), Турпал-Али Цомаев (+55 кг), Сайфуддин Терлоев (40 кг), Дени Цомаев (60 кг), Ахмед Базгиев (24 кг), Магомед Базгиев (25 кг), Билял Измайлов (35 кг), Акроман Евлоев (40 кг), Мухаммад Цечоев (45 кг), Мансур Баркинхоев (55 кг), Сайфуллах Терлоев (65 кг).

Обладателями бронзовых наград стали Артур Алмазов (35 кг), Илез Султыгов (45 кг), Рамзан Мержоев (50 кг), Руслан Мальсагов (68 кг), Абу-Бакр Хаутиев (50 кг), Альберд Галаев (70 кг), Мухаммад Гайтукиев (21 кг), Дауд Вышегуров (40 кг), Гелани Цечоев (25 кг), Ахмед Оздоев (35 кг), Азраил Оздоев (35 кг), Ибрагим Бехоев (45 кг), Абу-Бакр Цечоев (+55 кг), Зияудин Терлоев (45 кг), Ислам Терлоев (55 кг), Дени Цомаев (55 кг), Хусейн Саламов (60 кг).