Единоборства

Юные ингушские борцы вольного стиля готовятся к Первенству России

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Спортивный клуб «Кушт» проводит в Малгобеке учебно-тренировочный сбор для юношеской сборной Ингушетии по вольной борьбе.

«Ингушские борцы готовятся к первенству страны, сбор начался 15 февраля. Участие в сборе принимают 13 спортсменов, часть из которых готовится к Первенству России среди юношей до 18 лет, другая часть ребят к первенству СКФО среди юношей до 16 лет», — пояснил пресс-службе Минспорта региона главный тренер юношеской сборной республики Рамазан Гагиев.

Он также добавил, что этап подготовки к первенству России и СКФО завершится 26 февраля, после чего ингушские борцы вольного стиля отправятся на соревнования.

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