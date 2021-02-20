Юные ингушские борцы вольного стиля готовятся к Первенству России

«Ингушские борцы готовятся к первенству страны, сбор начался 15 февраля. Участие в сборе принимают 13 спортсменов, часть из которых готовится к Первенству России среди юношей до 18 лет, другая часть ребят к первенству СКФО среди юношей до 16 лет», — пояснил пресс-службе Минспорта региона главный тренер юношеской сборной республики Рамазан Гагиев.

Он также добавил, что этап подготовки к первенству России и СКФО завершится 26 февраля, после чего ингушские борцы вольного стиля отправятся на соревнования.