Юные ингушские боксёры успешно выступили на первенстве РФСО «Спартак» в Анапе
Ингушские боксёры стали призёрами Первенства РФСО «Спартак» по боксу среди юниоров 17-18 лет (Краснодарский край).
По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», эти соревнования — отбор на Первенство России по боксу.
Магомет Оздоев занял второе место в весовой категории до 56кг (тренер: Кадыр Хамхоев), Аюп Кодзоев занял также второе место в весовой категории до 81кг (тренеры: Магомет Дзауров, Иса Мургустов).
Кроме того, Кадыр Хамхоев и Магомет Дзауров получили благодарственные письма за подготовку спортсменов высокого уровня.