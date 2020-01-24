Бокс

Юные ингушские боксёры успешно выступили на первенстве РФСО «Спартак» в Анапе

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Ингушские боксёры стали призёрами Первенства РФСО «Спартак» по боксу среди юниоров 17-18 лет (Краснодарский край).

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», эти соревнования — отбор на Первенство России по боксу.

Магомет Оздоев занял второе место в весовой категории до 56кг (тренер: Кадыр Хамхоев), Аюп Кодзоев занял также второе место в весовой категории до 81кг (тренеры: Магомет Дзауров, Иса Мургустов).

Кроме того, Кадыр Хамхоев и Магомет Дзауров получили благодарственные письма за подготовку спортсменов высокого уровня.

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