Юные ингушские боксёры успешно выступили на первенстве РФСО «Спартак» в Анапе

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», эти соревнования — отбор на Первенство России по боксу.

Магомет Оздоев занял второе место в весовой категории до 56кг (тренер: Кадыр Хамхоев), Аюп Кодзоев занял также второе место в весовой категории до 81кг (тренеры: Магомет Дзауров, Иса Мургустов).

Кроме того, Кадыр Хамхоев и Магомет Дзауров получили благодарственные письма за подготовку спортсменов высокого уровня.