Юные ингушские боксеры завоевали 17 медалей на межрегиональном турнире в Кабардино-Балкарии
Ингушские боксёры завоевали семнадцать наград на турнире в Кабардино-Балкарии, из которых десять высшей пробы и семь серебряных.
Межрегиональные соревнования проходили с 17 по 20 декабря текущего года в городе Тырныауз и были посвящены памяти тренера Мурада Дышекова и мастера спорта России Марата Текуева,
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, чемпионами турнира стали Хамхоев Мухамад (32 кг), Хамхоев Ибрагим (34 кг), Евлоев Исса (52 кг), Мальсагов Х. (46 кг), Шердиев Дени (91 кг), Галаев Назир (52 кг), Батыров Абдуллах (44 кг), Боков Исропил (30 кг), Дзейтов Ибрагим (48 кг), Торшхоев Аслан (36 кг).
Серебряные медали в активе у Ужахова Имрана (36 кг), Додова Азамата (38 кг), Гатагажева Рамзана (81кг), Тимурзиева Магомеда (49 кг), Точиева Абу-Соляха (46 кг), Лолохоева Сулеймана (52 кг), Тумгоева Османа (36 кг),
Спортсмены являются воспитанниками Хамхоева Кадыра, Садакиева Мустафы, Измайлова Магомеда, Патиева Магомеда, Бурундукова Рустама, Лолохоева Исмаила, Булгучева Магомеда, Хадзиева Сулеймана.