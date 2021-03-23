Юные художники Назрановского района нарисовали рисунки антитеррористической направленности

«Целью и задачами данного мероприятия было показать школьникам терроризм с позиции глобальной проблемы современности, вспомнить основные события, связанные с терактами, осмыслить опасность этого явления», — сказал представитель учреждения.

По его словам, в заключение мероприятия был проведен тематический урок по зарисовке.