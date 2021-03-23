Антитеррор

Юные художники Назрановского района нарисовали рисунки антитеррористической направленности

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В Назрановском районном доме культуры состоялась беседа с воспитанниками кружка изобразительных искусств «Мы против террора!», из которой они узнали, что такое терроризм, о его видах, правилах безопасности на улице и в общественном транспорте, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

«Целью и задачами данного мероприятия было показать школьникам терроризм с позиции глобальной проблемы современности, вспомнить основные события, связанные с терактами, осмыслить опасность этого явления», — сказал представитель учреждения.

По его словам, в заключение мероприятия был проведен тематический урок по зарисовке.

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