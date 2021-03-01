Юные художники и музыканты представили свое мастерство участникам итоговой коллегии Минкультуры

Министр Темерлан Дзейтов вместе с гостями мероприятия осмотрел картины, исполненные в различных жанрах, где учащиеся передали красоты родного края.

А юные музыканты из Центральной школы искусств Ингушетии исполнили несколько произведений мировой классики на различных музыкальных инструментах, среди которых саксофон, скрипка и рояль.

«Это весьма отрадно, что наши юные музыканты и художники уже на таком высоком уровне владеют своим ремеслом. Считаю, что культура в первую очередь должна быть доступна подрастающему поколению, так как им в будущем предстоит прославлять своими достижениями Ингушетию», — отметил Темерлан Дзейтов.