Выставка

Юные художники и музыканты представили свое мастерство участникам итоговой коллегии Минкультуры

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В Центре культурного развития Магаса прошла выставка работ учащихся художественных школ Назрани, Сунжи и Карабулака, приуроченная к проведению коллегии Министерства культуры Ингушетии, сообщила пресс-служба ведомства.

Министр Темерлан Дзейтов вместе с гостями мероприятия осмотрел картины, исполненные в различных жанрах, где учащиеся передали красоты родного края.

А юные музыканты из Центральной школы искусств Ингушетии исполнили несколько произведений мировой классики на различных музыкальных инструментах, среди которых саксофон, скрипка и рояль.

«Это весьма отрадно, что наши юные музыканты и художники уже на таком высоком уровне владеют своим ремеслом. Считаю, что культура в первую очередь должна быть доступна подрастающему поколению, так как им в будущем предстоит прославлять своими достижениями Ингушетию», — отметил Темерлан Дзейтов.

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