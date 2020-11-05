Футбол

Юные футболисты из детской школы «Ангушт» стали победителями турнира СКФО «Золотая осень»

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Детская футбольная школа «Ангушт» успешно выступила в Моздоке на традиционном детском турнире по футболу СКФО «Золотая осень» среди учащихся 2010-2011 годов рождения.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, команду из Малгобека тренирует Халит Балаев. Его подопечные выступили отлично: шесть матчей — пять побед, одна ничья.

Первую игру команда из Ингушетии провела с «Аланией» из Владикавказа и победила со счетом 8:2. Во второй игре ингушские ребята сыграли вничью со счетом 2:2 с командой «Эльбрус» из Нальчика.

В третий соревновательный день «Ангушт» играл с командой ДЮСШ «Эльхотово» и выиграл со счетом 5:3. На следующий день ингушские футболисты провели еще две победные игры — с владикавказской командой «Юность» (4:2) и с ДЮСШ «Моздок» (5:4).

В решающем финальном поединке подопечные Халита Балаева обыграли сверстников из команды «Тэфи» (Дербент) со счетом 6:3. Авторы голов: Алисхан Гаракоев — 15, Магомед Ганиев — 2, Умар Картоев — 9, Исхак Батыров — 4.

Один из ингушских ребят удостоился специального приза: Алисхан Гаракоев признан лучшим игроком турнира.

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