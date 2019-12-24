Юные экажевские дзюдоисты успешно выступили в Москве
Юные дзюдоисты из клуба дзюдо «Магас» сельского поселения Экажево под руководством тренера Мухаммада Куриева стали призёрами Международного традиционного юношеского турнира по дзюдо «Nosov Cup VIII» .
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в соревнованиях в Москве приняли участие юные спортсмены из 57 регионов России и 4 зарубежных стран. Абабукар Торшхоев занял первое место в весовой категории до 34 кг. Юсуф Торшхоев — второе место в весовой категории до 26 кг.
Джабраил Торшхоев занял третье место в весовой категории до 30 кг. Мансур Куриев — третье место в весовой категории до 38 кг. Ислам Цечоев — третье место в весовой категории до 55 кг.