Юные экажевские дзюдоисты успешно выступили в Москве

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в соревнованиях в Москве приняли участие юные спортсмены из 57 регионов России и 4 зарубежных стран. Абабукар Торшхоев занял первое место в весовой категории до 34 кг. Юсуф Торшхоев — второе место в весовой категории до 26 кг.

Джабраил Торшхоев занял третье место в весовой категории до 30 кг. Мансур Куриев — третье место в весовой категории до 38 кг. Ислам Цечоев — третье место в весовой категории до 55 кг.