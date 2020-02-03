Юные дзюдоисты из села Яндаре Ингушетии выступят на первенстве СКФО в Грозном

По информации тренера, семеро из девяти его подопечных, принимавших участие в республиканских соревнованиях, получили путевки на первенство Северо-Кавказского федерального округа.

«Обладателями путевок стали Абабукар Бадиев, Джабраил Часыгов, Эмир Доурбеков, Хизир Китиев, Якуб Бисаев, Адам Боков и Рамазан Цечоев», — сказал Сулейман Цечоев.

Тренируются борцы под руководством опытных наставников — Султана Цечоева, Сулеймана Цечоева, Ахмеда Падиева и Алихана Цечоева.

По информации тренера, спортсмены, занявшие с первого по пятое место в каждой весовой категории на республиканском турнире, вошли в состав региональной сборной и теперь выступят на первенстве СКФО, которое будет проходить в Грозном с 10 по 13 февраля.

Местом проведения состязаний станет спортивный комплекс «Олимпийск» в столице Чечни. Юноши и девушки в возрасте до 15 лет разыграют комплекты наград в общей сложности в 18 категориях. 11 февраля пройдут состязания среди представителей весовых категорий: 38, 42, 46, 50 и 55 кг у юношей. 12 февраля в борьбу за медали вступят дзюдоисты в категориях до 60, 66, 73 и свыше 73 кг, а также девушки в весах до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 и свыше 63 кг.