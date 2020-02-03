Юные дзюдоисты из села Яндаре Ингушетии выступят на первенстве СКФО в Грозном
Воспитанники секции борьбы на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» сельского поселения Яндаре успешно выступили на юношеском первенстве республики по дзюдо, сообщил «Ингушетии» один из наставников спортсменов, Сулейман Цечоев.
По информации тренера, семеро из девяти его подопечных, принимавших участие в республиканских соревнованиях, получили путевки на первенство Северо-Кавказского федерального округа.
«Обладателями путевок стали Абабукар Бадиев, Джабраил Часыгов, Эмир Доурбеков, Хизир Китиев, Якуб Бисаев, Адам Боков и Рамазан Цечоев», — сказал Сулейман Цечоев.
Тренируются борцы под руководством опытных наставников — Султана Цечоева, Сулеймана Цечоева, Ахмеда Падиева и Алихана Цечоева.
По информации тренера, спортсмены, занявшие с первого по пятое место в каждой весовой категории на республиканском турнире, вошли в состав региональной сборной и теперь выступят на первенстве СКФО, которое будет проходить в Грозном с 10 по 13 февраля.
Местом проведения состязаний станет спортивный комплекс «Олимпийск» в столице Чечни. Юноши и девушки в возрасте до 15 лет разыграют комплекты наград в общей сложности в 18 категориях. 11 февраля пройдут состязания среди представителей весовых категорий: 38, 42, 46, 50 и 55 кг у юношей. 12 февраля в борьбу за медали вступят дзюдоисты в категориях до 60, 66, 73 и свыше 73 кг, а также девушки в весах до 32, 36, 40, 44, 48, 52, 57, 63 и свыше 63 кг.