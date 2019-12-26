Юные дзюдоисты из Плиево успешно выступили на открытом республиканском турнире в Дагестане

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Ибрагим Плиев стал победителем в весовой категории до 55 кг, бронзовая медаль в весовой категории до 42 кг в активе у Султана Плиева. Еще один ингушский дзюдоист, представляющий спортивный клуб «Динамо», Исмаил Чемурзиев стал бронзовым призером в весовой категории до 55 кг.

Тренируются ребята под руководством Магомеда Султыгова, Илеза Пугоева и Якуба Евлоева.