Дзюдо

Юные дзюдоисты из Плиево успешно выступили на открытом республиканском турнире в Дагестане

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В первый соревновательный день открытого республиканского турнира по дзюдо среди юношей 2003-2005 годов рождения в Махачкале, посвященного памяти мастера спорта международного класса Д. А. Баркалаева, воспитанники спортивной школы сельского поселения Плиево завоевали две медали.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, Ибрагим Плиев стал победителем в весовой категории до 55 кг, бронзовая медаль в весовой категории до 42 кг в активе у Султана Плиева. Еще один ингушский дзюдоист, представляющий спортивный клуб «Динамо», Исмаил Чемурзиев стал бронзовым призером в весовой категории до 55 кг.

Тренируются ребята под руководством Магомеда Султыгова, Илеза Пугоева и Якуба Евлоева.

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