Юные дзюдоисты из Ингушетии стали победителями и призерами турнира «Альпийские надежды»

Как стало известно «Ингушетии», юные дзюдоисты завоевали «золото», 2 «серебра» и «бронзу» на Всероссийском новогоднем турнире «Альпийские надежды», который проходил в столице СКФО в минувшие выходные.

Награды высшей пробы в категории до 50 кг удостоился Рамзан Бисаев. Микаил Султыгов (50 кг) и Илез Темурзиев (81 кг) завоевали серебряные медали. Все спортсмены выступали в возрастной группе борцов 2004-2005 годов рождения. Ахмед Албогачиев стал третьим в весе до 81 кг среди спортсменов 2006-2007 годов рождения.

Тренируют дзюдоистов Адам Бекботов и Джамалей Аксагов.

Отметим, что всероссийский новогодний турнир «Альпийские надежды» собрал около 800 участников из Ставропольского и Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Астрахани, Калмыкии, Крыма и других регионов России.