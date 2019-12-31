Дзюдо

Юные дзюдоисты из Ингушетии стали победителями и призерами турнира «Альпийские надежды»

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Воспитанники секции борьбы из сельского поселения Зязиков-Юрт Малгобекского района отличились на соревнованиях в Пятигорске.

Как стало известно «Ингушетии», юные дзюдоисты завоевали «золото», 2 «серебра» и «бронзу» на Всероссийском новогоднем турнире «Альпийские надежды», который проходил в столице СКФО в минувшие выходные.

Награды высшей пробы в категории до 50 кг удостоился Рамзан Бисаев. Микаил Султыгов (50 кг) и Илез Темурзиев (81 кг) завоевали серебряные медали. Все спортсмены выступали в возрастной группе борцов 2004-2005 годов рождения. Ахмед Албогачиев стал третьим в весе до 81 кг среди спортсменов 2006-2007 годов рождения.

Тренируют дзюдоистов Адам Бекботов и Джамалей Аксагов.

Отметим, что всероссийский новогодний турнир «Альпийские надежды» собрал около 800 участников из Ставропольского и Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Чечни, Дагестана, Астрахани, Калмыкии, Крыма и других регионов России.

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