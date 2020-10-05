Юные боксеры из Ингушетии завоевали две медали на международном турнире в Абхазии

Соревнования проходили с 29 сентября по 5 октября в городе Пицунда (Абхазия) и собрали свыше 600 участников из стран СНГ и субъектов России. Ингушетию на турнире представляли восемь спортсменов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, в весовой категории до 60 кг победителем стал Халид Цороев. Бронзовую медаль в весовой категории до 40 кг завоевал Рахим Джандигов. Тренируются спортсмены под руководством Руслана Костоева и Магомеда Леймоева.