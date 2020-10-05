Бокс

Юные боксеры из Ингушетии завоевали две медали на международном турнире в Абхазии

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Ингушские спортсмены пополнили копилку наград, завоевав две медали на XXVI Международном турнире по боксу, посвященном памяти мастера спорта СССР, кавалера ордена Леона Георгия Блаба.

Соревнования проходили с 29 сентября по 5 октября в городе Пицунда (Абхазия) и собрали свыше 600 участников из стран СНГ и субъектов России. Ингушетию на турнире представляли восемь спортсменов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, в весовой категории до 60 кг победителем стал Халид Цороев. Бронзовую медаль в весовой категории до 40 кг завоевал Рахим Джандигов. Тренируются спортсмены под руководством Руслана Костоева и Магомеда Леймоева.

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