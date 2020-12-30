Единоборства

Юноши из школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами международного турнира

0

Ингушские спортсмены из школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Международного юношеского турнира по вольной борьбе «International Wrestling Christmas Tournament 2020».

Соревнования прошли в Москве. Абдуллах Гелисханов и Ахмедхан Сакалов вышли в финал друг против друга в весовой категории до 80 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в упорной борьбе победу одержал Абдуллах Гелисханов со счётом 7:8 и стал победителем турнира. Ахмедхан Сакалов, соответственно, серебряный призёр в весовой категории до 80 кг. Тренер спортсменов — Юсуф Аксагов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Юный ингушский танцор Расул Яндиев стал победителем фестиваля «В ожидании чуда»
Ингушский боксер Альтемиров представит на новогоднем турнире в Сочи команду Трояновского
В Ингушетии 16 человек с Covid-19 находятся на ИВЛ
В Ингушетии в ДТП пострадали два человека
Издан библиографический указатель к 55-летию со дня рождения поэта Рамазана Цурова
Министр культуры Ингушетии исполнил новогоднее желание 6-летнего мальчика
Число умерших от Covid-19 в Ингушетии возросло до 140 человек
Мы осознали мимолетность жизни и настоящую цену понятий «забота» и «поддержка» — Калиматов
17 медалей различного достоинства завоевали ингушские дзюдоисты на турнире в Чечне
Калиматов поздравил с Новым годом участников ВОВ, Героев России и свою бывшую учительницу
Сотрудники СУ СКР по Ингушетии передали подарки воспитанникам подшефных социальных учреждений

Главное

Яндекс.Метрика

 