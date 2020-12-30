Юноши из школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами международного турнира

Соревнования прошли в Москве. Абдуллах Гелисханов и Ахмедхан Сакалов вышли в финал друг против друга в весовой категории до 80 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в упорной борьбе победу одержал Абдуллах Гелисханов со счётом 7:8 и стал победителем турнира. Ахмедхан Сакалов, соответственно, серебряный призёр в весовой категории до 80 кг. Тренер спортсменов — Юсуф Аксагов.