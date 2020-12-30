Юноши из школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами международного турнира
Ингушские спортсмены из школы борьбы сельского поселения Долаково стали призёрами Международного юношеского турнира по вольной борьбе «International Wrestling Christmas Tournament 2020».
Соревнования прошли в Москве. Абдуллах Гелисханов и Ахмедхан Сакалов вышли в финал друг против друга в весовой категории до 80 кг.
По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», в упорной борьбе победу одержал Абдуллах Гелисханов со счётом 7:8 и стал победителем турнира. Ахмедхан Сакалов, соответственно, серебряный призёр в весовой категории до 80 кг. Тренер спортсменов — Юсуф Аксагов.