Грэпплинг

Юноши из Ингушетии успешно выступили на Всероссийском турнире по грэпплингу

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Юные ингушские борцы выступили достойно на Всероссийском турнире по грэпплингу в столице Карачаево-Черкесии, завоевав восемь медалей, в их числе шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, чемпионами турнира стали Джабраил Цалцаев, Хасан Соламов, Тайсум Измайлов, Зияудин Терлоев, Сайфуддин Терлоев, Хадис Парагульгов. Второе место занял Мухаммад Евлоев. «Бронза» у Дени Цомаева.

Мухаммад Евлоев, Джабраил Цалцаев и Хасан Саламов выступали в категории «старшие юноши» и выполнили норматив кандидата в мастера спорта России. Победители и призеры получили медали и грамоты. Тренируются спортсмены под руководством Имрана Магомадова.

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