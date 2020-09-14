Юноши из Ингушетии успешно выступили на Всероссийском турнире по грэпплингу
Юные ингушские борцы выступили достойно на Всероссийском турнире по грэпплингу в столице Карачаево-Черкесии, завоевав восемь медалей, в их числе шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, чемпионами турнира стали Джабраил Цалцаев, Хасан Соламов, Тайсум Измайлов, Зияудин Терлоев, Сайфуддин Терлоев, Хадис Парагульгов. Второе место занял Мухаммад Евлоев. «Бронза» у Дени Цомаева.
Мухаммад Евлоев, Джабраил Цалцаев и Хасан Саламов выступали в категории «старшие юноши» и выполнили норматив кандидата в мастера спорта России. Победители и призеры получили медали и грамоты. Тренируются спортсмены под руководством Имрана Магомадова.