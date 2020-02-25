Конкурс

Юная скрипачка Мария Дзаурова стала лауреатом второй степени музыкального конкурса «Наши надежды»

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Мария Дзаурова

Юная скрипачка из Ингушетии Мария Дзаурова стала лауреатом второй степени XVIII Межрегионального конкурса юных музыкантов «Наши надежды», который прошел во Владикавказе, сообщает пресс-служба Студии искусств города Назрани.

Воспитанница преподавателя Галины Дружининой впервые выступила за пределами родной студии и, кроме звания лауреата, получила бесценный опыт конкурсного выступления.

Лауреатом четвертой степени конкурса стала юная пианистка Сафия Маматиева, воспитанница Аллы Макаровой. Она представила сложную программу, в которую вошли произведения Баха, Чайковского и Кабалевского.

Напомним, первым Студию искусств на конкурсе «Наши надежды» в Северной Осетии в 2015 году представил юный скрипач Альберт Шадыжев, который стал лауреатом первой степени.

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