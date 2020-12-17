Юнармейскому отряду из Ингушетии присвоено имя героя ВОВ Мурата Оздоева
Юнармейскому отряду из Ингушетии присвоено имя Героя России, участника Великой Отечественной войны лётчика Мурата Оздоева, покрывшего себя неувядаемой славой.
В честь знаменательного события в ряды «Юнармии» влились новые участники. С поздравлениями и напутственными словами к новобранцам обратились родственники Героя РФ Мурата Ахметовича Оздоева.
Почётными гостями мероприятия стали председатель комитета по делам молодежи Анзор Мархиев, прославленный российский футболист Магомед Оздоев и боец ММА Ингисхан Оздоев. Они пожелали активистам чтить и возрождать славные традиции, сохранять историческую память.