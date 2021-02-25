Акция

Юнармейцы Ингушетии протянули руку помощи товарищу по братству из Амурской области

0

Юнармейцы Ингушетии протянули руку помощи товарищу по братству из Амурской области, сообщили в региональном штабе детского военно-патриотического движения.

«14-летний Стёпа Игнатенко из Амурской области борется с тяжелым недугом. Летом он неудачно нырнул в воду и получил травму спины. Теперь его мир сузился до комнаты и кровати. Ему важна любая поддержка, особенно от товарищей по братству. Ведь для настоящей дружбы расстояние не помеха», — призвали юнармейцев всей страны организаторы акции «Стёпа Юнармия».

Для участия в акции нужно разместить свои пожелания юному патриоту в соцсетях с хештегом #степаюнармия. А подробности встречи со Стёпой читайте здесь.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Численность пенсионеров в Ингушетии в 2020 году увеличилось на более чем 3,3 тыс. человек
В Ингушетии запустили два простаивавших предприятия для создания свыше 1, 7 тыс. рабочих мест
Чайка и Баринов обсудили вопросы подготовки к молодежному форуму «Машук-2021»
Школьники Малгобекского района присоединились к акции «Читаем Конституцию Республики Ингушетия»
Жителя Ингушетии будут судить за смертельное ДТП
В деятельности регионального оператора Ингушетии по обращению с ТКО выявлены нарушения
В Ингушетии в рамках акции «Народная культура для школьников» прошли кулинарные мастер-классы
В Госдуму внесли законопроект о внесудебной блокировке сайтов с клеветой
Молодых поэтов Ингушетии приглашают на молодежный фестиваль «Берега дружбы»
Школьников Ингушетии приглашают к участию в творческом конкурсе «Мои герои большой войны»
Дом народного творчества Ингушетии продолжает работу по сбору материалов об Ахмете Хамхоеве и Идрисе Цицкиеве

Главное

Яндекс.Метрика

 