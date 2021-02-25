Юнармейцы Ингушетии протянули руку помощи товарищу по братству из Амурской области

«14-летний Стёпа Игнатенко из Амурской области борется с тяжелым недугом. Летом он неудачно нырнул в воду и получил травму спины. Теперь его мир сузился до комнаты и кровати. Ему важна любая поддержка, особенно от товарищей по братству. Ведь для настоящей дружбы расстояние не помеха», — призвали юнармейцев всей страны организаторы акции «Стёпа Юнармия».

Для участия в акции нужно разместить свои пожелания юному патриоту в соцсетях с хештегом #степаюнармия. А подробности встречи со Стёпой читайте здесь.