Юнармия

Юнармейцы из Кантышево навестили родственников Героя России Мурата Оздоева, именем которого назван их отряд

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Ингушские юнармейцы, учащиеся школы № 4 сельского поселения Кантышево, навестили родственников участника Великой Отечественной войны Мурата Оздоева, именем которого назван их отряд, рассказали в региональном штабе движения.

Ребята расспросили родственников героя о его подвигах и рассказали свои юнармейские новости. Гостеприимные хозяева пожелали юным патриотам вырасти достойным поколением, любить и защищать свою Родину.

Напомним, на днях юнармейскому отряду из Кантышево в торжественной обстановке было присвоено имя Героя России, участника Великой Отечественной войны лётчика Мурата Оздоева. Отважный советский летчик воевал на Западном, Сталинградском, Брянском и 2-м Прибалтийском фронтах в составе 431-го истребительного авиационного полка. 25 января 1944 года истребитель младшего лейтенанта Оздоева был подбит, летчик считался погибшим, на самом деле попал в плен. 8 мая 1945 года лагерь, где находился Мурат Оздоев, был освобождён советскими войсками. В июне 1945 года вернулся в свой полк, но уже в январе 1946 года был депортирован вслед за своей семьёй в Казахстан. Героя Российской Федерации ему присвоили в 1995 году. Умер в 1999 году в возрасте 76 лет.

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