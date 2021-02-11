Юго-Западный СберБанк: Рынок ипотеки продолжает концентрироваться в крупнейших южных городах

Основными драйверами роста рынка ипотеки в регионах Юга России и СКФО стали исторически самые низкие кредитные ставки, снижение первоначального взноса на ряд ипотечных программ, а также запуск госпрограмм для рынка новостроек и поддержки семей с детьми. Снижение ключевой ставки ЦБ также усилило интерес к альтернативным вложениям, в том числе — вырос спрос на покупку жилья в инвестиционных целях.

Евгений Титов, председатель Юго-Западного банка Сбербанка:

«Сбер за последние годы трансформировал рынок жилья в стране и стал двигателем его качественного роста и инноваций. Процесс выбора и покупки недвижимости теперь намного удобнее, быстрее и безопаснее. В регионах Юга России и Северного Кавказа мы подтвердили своё лидерство на рынке: фактически каждая вторая ипотека в 2020 году оформлялась в СберБанке. В среднем, из 10 объектов жилой недвижимости 7 покупали в южных регионах страны, а 3 — в СКФО. Теперь мы ставим перед собой новые амбициозные цели Стратегии-2023, где рынок перейдет в бесшовный digital-формат, а клиент сможет выбрать, купить, застраховать и обустроить жильё с помощью SberID и сервисов экосистемы».

Среди регионов обслуживания Юго-Западного СберБанка лидером рынка ипотеки остаётся Краснодарский край, здесь жильё приобрели более 36 тысяч семей на общую сумму более 76,7 млрд рублей. Вторую строчку заняла Ростовская область, где оформили свыше 19,7 тысяч кредитов на 35,6 млрд рублей. В тройку лидеров также вошёл Ставропольский край с 14,9 тысяч жилищных сделок объёмом в почти 24,5 млрд рублей.

Чаще всего для улучшения жилищных условий или инвестиций семьи Юга России и СКФО выбирали покупку жилья в региональных столицах. Самыми востребованными по росту числа ипотечных сделок в 2020 году к предыдущему году стали Краснодарский край (+10 997), Ростовская область (+5 712) и Ставропольский край (+3 722). Среди Республик СКФО по этому показателю лидирует Чечня (+2 907).

Среди 11 регионов обслуживания Юго-Западного банка в 2020 году самый динамичный рост среднего жилищного кредита был у Калмыкии, где семьи стали приобретать жильё на 290 тысяч рублей дороже, чем в 2019 году. Максимальный средний размер ипотеки зафиксирован в Краснодарском крае (2,130 млн рублей). Минимальный размер среднего жилищного кредита и самое низкое число ипотечных займов отмечены в Ингушетии: 782 сделки со средним размером 769 тысяч рублей.