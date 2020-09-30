Юбилей единения Ингушетии с Россией отпразднуют после санобработки стадиона

«Для обеспечения эпидбезопасности гостей и участников мероприятия глава республики Мамхуд-Али Калиматов дал поручение провести полную санитарную обработку стадиона за три дня и накануне праздника», — сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщили на выездном совещании представители МЧС и правоохранительных органов, на текущий момент идет организация работы по обеспечению безопасного пребывания и передвижения посетителей.

Так, на территории стадиона планируют установить металлоискатели, турникеты, регулирующие движение ограждения.

Для помощи и качественного проведения мероприятия власти намерены подключить волонтеров, которые помогут также обеспечить порядок и организованность на самом мероприятии и близлежащей территории. На площадях всех муниципалитетов субъекта будут установлены широкоформатные экраны с трансляцией шоу. Его можно будет посмотреть и в прямом эфире национальной телерадиокомпании «Ингушетия».

Калиматов в ходе инспекционного выезда осмотрел реконструируемый объект, включая административное здание, поле, трибуны и ограждения, положительно оценив качество выполненных работ.

Как сообщалось, 10 октября на стадионе в Сунже пройдут основные торжества, приуроченные к юбилею добровольного вхождения Ингушетии в состав Российского государства. Откроет праздничные мероприятия авиационная группа Военно-воздушных сил России «Стрижи».

По данным пресс-службы, праздничные мероприятия в регионе проводятся в соответствии с указом Президента России и при поддержке Министерства культуры страны.

Событие в регионе обычно отмечалось 17-18 марта. В честь юбилея была запланирована серия масштабных мероприятий, в том числе Дни культуры Ингушетии в Совете Федерации и Госдуме, в регионах России и странах СНГ, а также гала-концерт в государственном Кремлевском дворце. В связи с распространением коронавируса акции решено перенести на осень.

В начале сентября по распоряжению Калиматова учреждена юбилейная медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией». Награды получат люди, стоявшие у истоков создания республики, внесшие значительный вклад в ее становление и развитие, укрепление ингушской государственности.