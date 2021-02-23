Депортация

Явлинский назвал депортацию ингушей и чеченцев «преступлением против каждого гражданина» России

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Григорий Явлинский

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в Telegram напомнил, что 23 февраля не только День защитника Отечества, «это и другая памятная дата».

«23 февраля 1944 года начались массовые депортации чеченцев и ингушей. Были задействованы 180 эшелонов, 100 тысяч военнослужащих. За две недели более полумиллиона человек было выслано в Центральную Азию и Сибирь. В ходе депортаций и в первые годы после них погибли около 100 тысяч чеченцев и 23 тысячи ингушей, то есть каждый четвертый представитель этих народов», — отметил политик.

Явлинский считает, что «это преступление против каждого гражданина нашей страны. И от того, сможем ли мы сохранить память об этих событиях, зависит будущее современной многонациональной России, где карту «свой-чужой» пытаются разыграть не только власти, но и те, кто стремится пробраться во власть любой ценой».

«Мы должны помнить также о миллионах депортированных представителей других народов нашей страны», — подчеркнул он.

День защитника Отечества, по словам Явлинского, — «памятный день для всего нашего многонационального народа, отстоявшего плечом к плечу нашу Родину в годы Великой Отечественной войны».

«Поздравляю всех тех, кто и сегодня защищает Россию от недоброжелателей, от болезней, от бедности, от произвола и беззакония. Всех, кто любит и болеет за нашу страну», — написал политик.

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