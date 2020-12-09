Якуб Белхороев частично признал вину - СКР

«Оказавшись под стражей, Белхороев-старший частично признал свою вину в инкриминированных преступлениях», — сказал Рассохов.

По его словам, сотрудники ГУ РОВД расследуют два резонансных дела, которые связаны между собой.

«На основании результатов оперативно-разыскной деятельности, полученных ФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Народного собрания Ингушетии Якуба Белхороева, ранее возглавлявшего региональное отделение Фонда социального страхования России и являвшегося мэром Магаса. Совместно с другими лицами он обвиняется в совершении девяти эпизодов хищений из фонда на общую сумму более 19 млн руб. при назначении как себе самому, так и своим близким родственникам и знакомым, в том числе жене, дочери, сыну, садовнику и водителям, фиктивных выплат в связи с несчастными случаями на производстве», — сказал заместитель председателя Следственного комитета РФ.

Он отметил, что один из эпизодов относится к марту 2012 года, когда группа будущих фигурантов расследования, в том числе сын Белхороева, якобы отправилась проверять склад ликвидированного ГУП «Экажевское», где на них внезапно из-за обрыва троса упали ящики с яблоками. В результате шестеро пострадавших в тяжелом состоянии якобы оказались в больнице и получили потом выплаты. А в ноябре 2013 года Белхороев, на тот момент мэр Магаса, якобы отправился с помощниками встречать делегацию из Северной Осетии, но в его машину врезался ВАЗ-2107, все участники ДТП оказались в больнице, опять же получив выплаты из фонда.

«Расследование установило, что «семерки», указанной в соответствующих документах, как и ее водителя, просто не существовало. Сотрудник ДПС, выезжавший на место аварии, и ее очевидцы также оказались вымышленными, а Якуб Белхороев, получивший по документам «раздробление тазобедренной кости правой стороны», которой у человека просто нет, в больницу, естественно, не обращался. Исходя из собранных следствием материалов, тот же Белхороев является лидером так называемого вирда «Батал-Хаджи», некоторые члены которого причастны к террористической деятельности. В 2019 году они совершили теракт — нападение на руководителя Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который был убит вместе с братом в Москве», — добавил собеседник газеты.

Он отметил, что сейчас Белхороев проверяется на причастность к совершению преступлений террористической направленности, но пока ему вменяют только растрату.

В июле СК РФ сообщил о задержании Якуба Белхороева. Суд заключил его под стражу по делу о растрате.