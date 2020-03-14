Председатель ингушской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» Хава Колоева прокомментировала поправки в Конституции России. По ее словам, изменения в Основном законе ведут к благосостоянию страны.

«Я просмотрела эти поправки, и полностью поддерживают этот курс. Эти изменения вносили неглупые люди, они знают, что делают. Я уверена, что Конституция меняется ради блага нашей страны», — отметила Колоева.

По ее словам, поправки нужны для совершенствования управления государством в интересах большинства населения.

Напомним, что изменения Основного закона посвящены новым требованиям, выдвигаемым к Президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка, а также упоминают Бога в главе, посвященной преемственности развития российской государственности. Кроме того, поправки позволяют действующему Президенту России вновь баллотироваться на этот пост в 2024 году.

Общероссийское голосование по законопроекту об изменении Конституции страны пройдет 22 апреля, этот день будет нерабочим.