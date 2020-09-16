«Узнаете на фото, кто эта красавица? Это — наша Аиша! Ее просто не узнать! Она уже пошла первый раз в первый класс. Будет учиться в специализированном республиканском центре. Я очень рада, что наконец-то у нее началась обычная детская жизнь», — написала Кузнецова.

Она напомнила, что когда Аишу Ажигову доставили в клинику Рошаля «были операции, лечение, много других проблем, несмотря на многие преграды, удалось сохранить для нее родную семью и маму».

«С девочкой по-прежнему занимаются психологи, решается вопрос по дальнейшему протезированию ручки, есть еще ряд вопросов, но это все решаемо, по сравнению с тем, сколько всего Аише пришлось пережить. Хочется, чтобы все плохое, что было в ее жизни, теперь было позади. Расследование уголовного дела пока продолжается. А мы продолжаем общаться с семьей, людьми, которые сейчас помогают Аише и ее семье», — отметили уполномоченный при Президенте России по правам ребенка.

Напомним, девочку с множеством травм доставили 4 июля 2019 года в детскую больницу Назрани. Затем ее перевезли в НИИ детской хирургии и травматологии в Москве.

У нее были зафиксированы следы побоев, отеки и гематомы, на теле имелись старые рубцы от порезов, ожоги, ссадины на голове. В августе ребенку провели ампутацию части правой руки.

В отношении тети девочки по отцу было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, ребенок воспитывался в семье родственницы без оформления каких-либо документов. Женщину задержали и предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего.