Обсуждались актуальные вопросы национальной безопасности в Северо-Кавказском федеральном округе, в частности, борьба с коррупцией и безопасность на транспорте.

Патрушев, что после аналогичной встречи в прошлом году приняты меры по снижению активности ряда НКО, имеющих признаки противоправной деятельности, в том числе с целью разжигания межнациональной розни и создания очагов напряженности, а пресечение каналов финансирования таких структур из-за рубежа способствовало устранению угроз экстремизма и сепаратизма.

Также секретарь Совбеза считает, что коррупция несет повышенную общественную опасность, негативно отражается на реализации стратегических национальных приоритетов и нацпроектов.

«Взяточничество и подкуп являются одними из причин формирования социальной напряженности, роста недоверия к государственным институтам», — подчеркнул он.

Кроме того, Патрушев особо выделил предстоящие мероприятия по празднованию 75-летия Победы. Он обратил внимание глав регионов СКФО, что в преддверии знаменательной даты следует уделить особое внимание противодействию попыткам фальсификации истории.

Полпред Президента России в СКФ Юрий Чайка отметил, что в числе безусловных приоритетов в дальнейшей совместной работе — это противодействие коррупции.

«Анализ ситуации позволяет констатировать, что уровень коррупционных проявлений в округе остается высоким, а в антикоррупционной работе субъектов еще присутствуют инерционные процессы. Отсутствует эффективная система изучения кандидатов для службы в органах государственной власти и местного самоуправления, функционирование которых должно быть направлено на минимизацию коррупционных рисков и недопущение кланово-корпоративных принципов формирования кадровой политики», — подчеркнул полпред.

В продолжение темы, Калиматов сообщил, что в Ингушетии на плановой основе осуществляется контроль реализации законодательства по противодействию коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления. Начиная со второго полугодия 2019 года, уволены за совершение коррупционных правонарушений 22 должностных лица органов государственной власти и местного самоуправления республики в связи с утратой доверия.

Следственным управлением СКР по республике в прошлом году возбуждено 31 уголовное дело по преступлениям коррупционной направленности, в производстве находилось 41, 22 из которых окончены и с обвинительными заключениями направлены в суд. Министерством внутренних дел по региону выявлено 31 преступление коррупционной направленности, привлечены к уголовной ответственности 8 лиц.

«Проведенный анализ свидетельствует, что основную долю коррупционных деяний в республике составляют хищения с использованием служебного положения, а также получение и дача взятки. Вышеперечисленные примеры являются не просто карательной мерой, но и хорошим превентивным средством. Понимание неотвратимости наказания послужит хорошим примером и инструментом в борьбе с коррупцией», — подчеркнул Калиматов, информирует пресс-службы Главы и правительства республики.

На совещании была выражена уверенность в том, что по результатам работы будут приняты решения, направленные на повышение эффективности комплекса мер по противодействию коррупционным проявлениям в субъектах СКФО, а также по нейтрализации угроз в сфере обеспечения безопасности населения на транспорте.