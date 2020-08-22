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Выставку и мастер-классы по войлочному валянию проведут в Ингушетии

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В Джейрахском районе Ингушетии на курорте «Армхи» проведут двухдневную выставку-ярмарку и бесплатные мастер-классы по созданию игрушек, палантинов и полотен из войлока для туристов и местных жителей, сообщили СМИ в пресс-службе курорта.

«Курорт «Армхи» и ассоциация мастеров войлочного ковроделия «Истинг» решили провести 26-27 августа на территории курорта выставку-ярмарку «Войлок — в каждый дом». Также мастерами ассоциации будет проведена бесплатная двухдневная серия мастер-классов по валянию палантина «Пион», игрушек и войлочных полотен с рисунком», — сказали в пресс-службе.

На выставке будут представлены традиционные ингушские войлочные ковры, молитвенные коврики, изготовленные по современным технологиям войлочная одежда и аксессуары, игрушки, блокноты из фетра ручной работы, сумки из натуральной шерсти и др.

Отметим, что всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт «Армхи» начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.

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