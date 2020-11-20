Выставка женских украшений эпохи средневековья открылась в Ингушетии

«Находки, представляющие большую историческую ценность, совсем недавно переданы в дар музею на постоянное хранение представителями ингушской фамилии Бековых. Многочисленные артефакты были обнаружены в высокогорном селе Ляжги, вблизи одного из разрушенных вандалами фамильных склепов», — сказал собеседник издания.

По его данным, в коллекции ножи, ножницы, бусины, несколько разновидностей кресал, оселки (точильный камень). Наибольший интерес представляют серьги-подвески и пинцет.

Как рассказала научный сотрудник отдела археологии музея краеведения Роза Измайлова, среди прочих предметов на выставке можно увидеть бусины разных цветов и видов, наперстки для шитья, женские браслеты, кольца, амулет. Среди многообразия украшений нашлись редкие и уникальные артефакты, до сих пор не имевшиеся в хранилище. Это при том, что фонд археологии насчитывает около 8 тыс. наименований экспонатов, а в специальном зале выставлено более 2 тыс. предметов.

Как отметила хранитель фонда археологии музея Зарета Местоева, экспонаты из последней коллекции очень оригинальны.

«Некоторых предметов, к примеру, височных колец или серег, у нас раньше не было, хотя в склеповых захоронениях они встречались. Аналоги этим серьгам я нашла в книге под редакцией Владимира Марковина «Каменная летопись страны вайнахов», — рассказала Местоева.

Выставку жители и гости республики могут увидеть вживую и в онлайн-формате. Она продлится несколько дней. Затем её включат в общую экспозицию зала.

Эксперты по археологическому разделу краеведения параллельно занимаются документальным оформлением артефактов, составляют подробное описание предметов старины, определяется их возраст.

Как сообщалось в начале ноября, при очередном визите в горную местность представители рода Бековых из высокогорного села Ляжги Джейрахского района Ингушетии обнаружили обрушение одного из двух фамильных склепов. Этому предшествовали действия вандалов, которые выбили угловые камни. После сильного дождя из поврежденного древнего сооружения вымыло много артефактов.

Ингушский тейп своими силами укрепил древнее сооружение. А предметы, найденные на территории строения, были собраны. Представитель рода Бековых Тамерлан Беков передал собранный материал в фонд музея краеведения на постоянное хранение.

Напомним, накануне был подписан договор о передаче Росимуществом в безвозмездное пользование Джейрахско-Ассинскому историко-архитектурному и природному музею Ингушетии объектов историко-культурного наследия. Решение принято республиканским правительством после публикации в социальных сетях информации о проведении по инициативе регионального управления Росимущества торгов на право заключения договора аренды уникального христианского храма «Тхаба-Ерды».