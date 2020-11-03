Выставка ингушских национальных ковров «Ангушт» пройдет в онлайн-формате

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Республиканский дом народного творчества Ингушетии приглашает жителей республики на выставку национальных ковров — истингов в онлайн-формате, сообщает пресс-служба учреждения.

Мероприятие пройдет в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» на страницах соцсетей и Ютуб-канале РДНТ.

Доктор исторических наук, этнограф, руководитель мастерской «Истинг» РДНТ Зейнеп Дзарахова представит композицию ковров «Ангушт», в которую вошло 12 изделий.

«Название композиции неслучайно, — отмечает мастерица. — Ангушт — это первое селение, которое основали ингуши на равнине. Здесь произошло и знаменательное событие, юбилей которого республика отметила в этом году — 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Каждый ковер в композиции представляет определенный населенный пункт по мере расселения ингушей на плоскости, так как в каждом селении был популярен свой орнамент».

Зейнеп Дзарахова расскажет об искусстве ковроделия в Ингушетии, история которого уходит в глубину веков.

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