Выставка ингушских национальных ковров «Ангушт» пройдет в онлайн-формате
Республиканский дом народного творчества Ингушетии приглашает жителей республики на выставку национальных ковров — истингов в онлайн-формате, сообщает пресс-служба учреждения.
Мероприятие пройдет в рамках культурно-образовательной акции «Ночь искусств» на страницах соцсетей и Ютуб-канале РДНТ.
Доктор исторических наук, этнограф, руководитель мастерской «Истинг» РДНТ Зейнеп Дзарахова представит композицию ковров «Ангушт», в которую вошло 12 изделий.
«Название композиции неслучайно, — отмечает мастерица. — Ангушт — это первое селение, которое основали ингуши на равнине. Здесь произошло и знаменательное событие, юбилей которого республика отметила в этом году — 250-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Каждый ковер в композиции представляет определенный населенный пункт по мере расселения ингушей на плоскости, так как в каждом селении был популярен свой орнамент».
Зейнеп Дзарахова расскажет об искусстве ковроделия в Ингушетии, история которого уходит в глубину веков.