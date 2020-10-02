Высказывания членов Народного совета Ингушетии проверят на предмет экстремизма

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Республиканская прокуратура проверяет высказывания участников совещания общественного объединения «Народный совет Ингушетии» на предмет возбуждения межнациональной ненависти и вражды, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Проверка организована по факту распространения в интернете видеозаписи совещания Народного совета Ингушетии, на которой жителем республики Идрисом Абадиевым и другими лицами сделаны заявления о происхождении и взаимоотношениях ингушского и чеченского народов, национальной политике руководства Чеченской Республики и Северной Осетии», — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме того, по его словам, высказывания касались научной обоснованности книги Абадиева «Эздел — форма земной и вечной жизни». Решением Заводского районного суда г. Грозного Чеченской Республики от 8 июня 2020 г. упомянутая книга признана экстремистским материалом.

Учитывая, что некоторые высказывания на видеозаписи могут содержать признаки возбуждения национальной розни, ведомство назначило лингвистическое исследование на предмет выявления в них признаков экстремизма.

Прокурор республики объявил Абадиеву предостережение о недопустимости нарушения федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности».

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