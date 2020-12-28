Вышла в свет новая книга ингушского этнографа Султана Мерешкова «Шоана бераш»
Вышла в свет новая книга для детей на ингушском языке «Шоана бераш» («Вам дети»). Автор книги — известный этнограф, фольклорист, заведующий отделом этнографии Республиканского дома народного творчества Султан Мерешков, сообщила пресс-служба учреждения.
«Данное художественное издание в мягком переплете станет незаменимым пособием для школьников. В книгу вошли рассказы, былины, скороговорки, загадки, стихи и биографические статьи о славных сынах ингушского народа. Дети смогут пополнить свои знания ингушского языка, открыть для себя названия животных, растений, предметов быта и хозяйства», — сказано в релизе.
Также автор включил в данный сборник рассказы об архитектурных строениях, верованиях, обычаях и традициях ингушского народа, что немаловажно для воспитания подрастающего поколения. Здесь же любознательный читатель сможет узнать названия ингушских сел. Данная книга хоть и предназначена для детей, может стать отличным пособием и для педагогов образовательных учреждений.
Книга выпущена небольшим тиражом — всего 200 экземпляров.