Вышла в свет новая книга Азы Базоркиной «Жизнь продолжается»

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Вышла в свет новая книга дочери известного ингушского писателя Идриса Базоркина, Азы Базоркиной, «Жизнь продолжается».

«Больше двух лет мама работала над этой автобиографической книгой. Зная её открытость и бескомпромиссную честность, я опасался, даже не сумел заставить себя дочитать черновики — уж очень всё открыто, по живому. Но ни в чём не препятствовал. В 85 лет увлечённого интеллектуальным трудом человека нельзя «сбивать с дыхания». А для неё это было «дыханием», — поделился Микаэл Базоркин на своей странице в «Инстаграм» со своими подписчиками.

По его словам, Аза Идрисовна, написала о своей жизни так остро и правдиво, порой жёстко, что эта книга превратилась в своего рода исторический документ, но ни возраст, ни переживания не сказались на её художественной и стилистической целостности и последовательности.

Поклонники таланта заслуженного врача Ингушетии, художника и писателя Азы Базоркиной с нетерпением ждут презентацию книги «Жизнь продолжается», которая стала своеобразным продолжением «Воспоминаний об отце».

Как рассказал Микаэл Базоркин, часть тиража будет подарена библиотекам Ингушетии и государственным учреждениям, которые изъявят желание иметь эту книгу.

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