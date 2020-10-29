Вышла в свет монография кандидата философских наук Лемки Агиевой «Культура уважения к старшему и речевой этикет ингушей»

В работе подчеркивается особая значимость соблюдения института почитания старших в ингушском обществе, а также рассматривается традиционный речевой этикет, как регулятор коммуникативного поведения. В монографии предпринимается попытка рассмотрения института старейшин и речевого этикета ингушей в динамике, определения их роли и места в современной жизни ингушей.

«Ингуши всегда придавали большое значение воспитанию почтительного отношения детей к родителям, как и проявлению уважения к старшим вообще. Об этом заботились не только взрослые члены семьи, но и род, общество в целом», — отметила автор издания.

По ее словам, данная работа призвана раскрыть понятие социальной категории — «люди старшего поколения», обосновать необходимость уважительного отношения к ним, основывающуюся на моральной ответственности и традициях ингушского общества, способствовать формированию уважения к старшим и почитания семейных традиций, как условия духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Издание адресовано этнографам, фольклористам, культурологам и всем читателям, интересующимся культурой ингушского народа.