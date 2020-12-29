Вышел в свет сборник научных статей Лилии Тариевой «Очерки для этимологического словаря ингушского языка»

В книгу вошли прошедшие апробацию статьи и разделы монографий, в которых прослеживается генерация различных пластов слов ингушского языка, релевантных для этимологического словаря. Достоинством сборника является научная обоснованность языкового материала статей, опубликованных в реферируемых журналах (ВАК), зарубежных публикациях и монографиях.

Сборник предназначен для извлечения верифицированного лексического материала при составлении этимологического словаря ингушского языка. Очерки могут быть полезны специалистам по общему языкознанию, студентам и аспирантам высших учебных заведений.