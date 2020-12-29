Книги

Вышел в свет сборник научных статей Лилии Тариевой «Очерки для этимологического словаря ингушского языка»

0

Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук имени Чаха Ахриева совместно с Ингушским государственным университетом издали сборник научных статей Лилии Тариевой «Очерки для этимологического словаря ингушского языка» под редакцией профессора Магомеда Кульбужева.

В книгу вошли прошедшие апробацию статьи и разделы монографий, в которых прослеживается генерация различных пластов слов ингушского языка, релевантных для этимологического словаря. Достоинством сборника является научная обоснованность языкового материала статей, опубликованных в реферируемых журналах (ВАК), зарубежных публикациях и монографиях.

Сборник предназначен для извлечения верифицированного лексического материала при составлении этимологического словаря ингушского языка. Очерки могут быть полезны специалистам по общему языкознанию, студентам и аспирантам высших учебных заведений.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани прошел семинар для библиотекарей о новшествах в статистической отчетности
В Малгобекском районе поощрили руководителей учреждений культуры
Маленькие жители Магаса с ОВЗ получили подарки от мэра столицы Усмана Аушева
В музее изобразительных искусств Ингушетии пройдет ежегодная акция «В музей всей семьей»
Учреждения здравоохранения Ингушетии в праздничные и выходные дни будут работать в штатном режиме
Национальная библиотека Ингушетии стала участником программы «Другие книги»
Юных жителей Ингушетии приглашают на Кремлевскую елку в формате телеверсии
Юные спортсмены из Ингушетии завоевали 16 медалей на турнире по джиу-джитсу
Рейтинги трейдеров помогут не допустить ошибки
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 90 человек
В Ингушетии до 1 февраля заработают информсистемы ЖКХ

Главное

Яндекс.Метрика

 