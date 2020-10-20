Вышел в свет сборник научных статей Байали Хайрова «Шумеро-ингушские лексические связи»

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В Ингушетии, в издательстве «КЕП», вышел сборник научных статей Байали Хайрова «Шумеро-ингушские лексические связи», сообщила пресс-служба Ингушского научно-исследовательского института гуманитарных наук имени Чаха Ахриева.

Издание представляет собой историко-этимологическое исследование лексики шумерского языка на основе нахских языков (в основном ингушского). Этимологическому анализу подвергается более сотни лексических единиц шумерского языка, которые, предположительно, относятся к так называемому дошумерскому языку.

Отмеченные в сборнике шумеро-ингушские лексические схождения следует интерпретировать как показатели присутствия в дошумерской Месопотамии носителей нахского (пранахского) языка. Эти схождения свидетельствуют об этнокультурных связях носителей нахских языков и шумеров.

Исследования основаны на данных нескольких исторических дисциплин: истории, компаративистики, археологии и т. д. При этом автор опирается на работы большого числа специалистов в указанных областях науки.

Работы могут представлять интерес как для филологов — специалистов по Древнему Востоку, так и для лингвистов различной специализации, историков, этнографов, студентов, аспирантов, а также всех интересующихся нахскими языками.

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