Вышел в свет сборник научных статей Байали Хайрова «Шумеро-ингушские лексические связи»

Издание представляет собой историко-этимологическое исследование лексики шумерского языка на основе нахских языков (в основном ингушского). Этимологическому анализу подвергается более сотни лексических единиц шумерского языка, которые, предположительно, относятся к так называемому дошумерскому языку.

Отмеченные в сборнике шумеро-ингушские лексические схождения следует интерпретировать как показатели присутствия в дошумерской Месопотамии носителей нахского (пранахского) языка. Эти схождения свидетельствуют об этнокультурных связях носителей нахских языков и шумеров.

Исследования основаны на данных нескольких исторических дисциплин: истории, компаративистики, археологии и т. д. При этом автор опирается на работы большого числа специалистов в указанных областях науки.

Работы могут представлять интерес как для филологов — специалистов по Древнему Востоку, так и для лингвистов различной специализации, историков, этнографов, студентов, аспирантов, а также всех интересующихся нахскими языками.