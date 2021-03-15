Вышел в свет первый том Антологии переводов Лермонтова на языки народов Кавказа, изданный на ингушском языке

Уникальная Антология вышла в свет в рамках проекта научно-общественного и культурно-просветительского общественного объединения «Московское Лермонтовское общество» «Люблю я Кавказ...». Проект реализован Министерством культуры Ингушетии, ставшим проводником идеи доктора филологических наук Эсет Манкиевой, при содействии Национальной библиотеки.

Активное участие в реализации проекта, стартовавшего именно с подготовки к изданию Антологии на ингушском языке, отмечено благодарственными письмами в адрес коллектива Национальной библиотеки Ингушетии от имени председателя Московского Лермонтовского общества А. А. Сахарова.

Также Национальная библиотека получила памятный сувенир в знак участия Ингушетии в этом проекте.

«Учитывая, насколько трепетное отношение на Кавказе к Лермонтову и насколько великий поэт сам был вдохновлен нашим краем, этот проект обязательно должен был состояться, он очень важен и нужен нам всем», — отметила директор библиотеки Радима Газдиева.