Выпускники начальной школы сельского поселения Верхние Ачалуки первыми в регионе отметили свой онлайн-выпускной

Школьники при поддержке и непосредственной помощи родителей подготовили онлайн-приглашения на свой маленький и необычайно приятный праздник.

Ребята с особым трепетом и благодарностью читали стихотворения в адрес первого учителя Картоевой Галины Петровны, чья педагогическая деятельность составляет 51 год. Именно такое количество роз было в букете, который учащийся 4 «г» класса Ибрагим Гагиев преподнес своему учителю.

«От лица всех учеников хочу искренне поблагодарить Вас не только за то, что Вы научили нас читать и писать, но и за то воспитание, которое Вы нам дали. Очень жаль, что эти последние два месяца по независящим от нас причинам мы не смогли быть вместе, но, как говорится, здоровье — важнее всего на свете и за Ваше здоровье, поверьте, мы молились», — отметил благодарный ученик, вручая букет.

По информации пресс-службы Минобразования Ингушетии, проработав в школе более полусотни лет, Галина Картоева приняла решение уйти на заслуженный отдых. Педагогу вручили Благодарность от имени министра образования и науки республики Эсет Боковой за многолетний, добросовестный труд и ответственное отношение к выбранной профессии.