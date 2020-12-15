Выплаты за работу с больными Covid-19 за ноябрь получили более 2,5 тыс. медработников Ингушетии
Выплаты за работу с больными Covid-19 за ноябрь получили 2539 медицинских работников Ингушетии. Размер выплат в разрезе медицинских организаций составляет более 68 миллионов рублей.
Об этом на совещании в правительстве, под руководством премьера республики Владимира Сластенина, сообщил управляющий региональным отделением ФСС Руслан Дахкильгов.
Руководитель ведомства добавил, что средства за этот месяц будут переведены до 29 декабря, при условии своевременного предоставления реестров медицинскими организациями до 25 числа, сообщает пресс-служба Главы и правительства республики.