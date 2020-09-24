Вынужденным переселенцам из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии

«По поручению Главы Ингушетии вынужденным переселенцам вручены 29 сертификатов, еще 150 планируется выдать до конца третьего квартала текущего года», — уточнил представитель Миннаца.

По его информации, всего с начала 2020 года гражданам из этого категории выдано 309 жилищных сертификатов.

По данным пресс-службы руководителя региона, Калиматов поручил Миннацу представить полный перечень предложений по урегулированию препятствий для оказания помощи беженцам из Чечни.

В основном обращения граждан, утративших жилье в Чечне, связаны с отказом в оказании господдержки ввиду приостановки статуса вынужденных переселенцев.

В республике установлено в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 519 семей. В их числе 451 семья, получившая в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 1997 года компенсацию за утраченное жилье в размере до 120 тыс. рублей. Еще 68 семей — из числа получателей возвратных ссуд по 5 тыс. руб. на каждого члена семьи в период с 1998 по 2001 годы, согласно постановлению правительства России от 28 января 1997 года.

Проблема жилищного обустройства ими не решена из-за недостаточности выделенных средств. Однако статус вынужденных переселенцев уже утрачен в связи с получением упомянутых средств, что лишает их права на получение дополнительной поддержки.

Федеральным законодательством не введено новое правовое регулирование по вопросу продления срока действия статуса вынужденного переселенца этой категории, что ограничивает возможности устранения сложностей.

Как сообщал СМИ глава Миннаца Руслан Волков, в Ингушетию в 2020 году поступит рекордная сумма — 1 млрд 180 млн руб. для обеспечения жильем беженцев из Чечни. Эти деньги позволят решить вопрос жилищного обеспечения более 320 семей.