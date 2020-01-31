Вынужденные переселенцы теперь могут подавать документы через МФЦ

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Вынужденные переселенцы отныне могут обращаться в многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг для подачи документов, сообщает пресс-служба Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Данное обстоятельство позволит жителям региона при обращении не ехать в Назрань, для того чтобы сдать необходимые документы в министерство, а обратиться в МФЦ по месту жительства.

Порядок приема документов будет проходить по принципу «одного окна», что позволит гражданину в случае недостачи необходимых справок и документов не доносить их. Эту функцию берет на себя МФЦ, который обязуется собрать вместо обратившегося недостающие документы.

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