Приговор

Вынесен первый приговор по делу об избиении полицейских во время протестов в Ингушетии

0

Железноводский городской суд Ставропольского края вынес первый обвинительный приговор в отношении Рамазана Гагиева по делу о применении насилия к представителю власти на акции протеста против изменения республиканского закона о «Референдуме» 27 марта в Магасе.

Как сообщил адвокат Андрей Сабинин, участник акции в Магасе получил четыре месяца колонии-поселения за удар ногой правоохранителя.

Фитнес-тренеру Гагиеву обвинялся в применении насилия к представителю власти, не опасного для жизни или здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ).

При вынесении приговора суд в качестве смягчающих обстоятельств учитывал признание вины и раскаяние подсудимого. Кроме того, принято во внимание наличие у мужчины на иждивении двоих несовершеннолетних детей.

Прокурор требовал для него девять месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Гагиеву зачли в срок наказание, проведенное под домашним арестном время из расчета: два дня домашнего ареста — за один день лишения свободы.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что после митинга в Магасе 26-27 марта порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.

В зависимости от роли каждого, им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (ч. ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам — в организации насилия (ч.3 ст.33 — ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Ростелеком» отменил плату за звонки на все телефонные номера Российской Федерации с таксофонов универсальных услуг связи
В Дагестане пройдет выставка Лидифы Мержоевой и Шуайнат Максудовой «Мир, наполненный красками»
Муса Евлоев — лучший спортсмен 2019 года в Калининграде
В Экажево прошло заседание оргкомитета администрации Назрановского района по празднованию 75-летия Победы
В краеведческом музее Ингушетии проходит выставка к 110-летию классика ингушской литературы Хамзата Осмиева
Один человек погиб, 3 пострадали в трех ДТП в Ингушетии
Опубликованы данные об эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в Ингушетии
Алаудин Хашиев стал призером Всероссийского турнира по боксу
Минтруд России разъяснил, в каких случаях чиновникам нельзя принимать подарки
Более 500 человек посетило в первый день фотовыставку «Запечатленное время: ингуши в депортации и на родине»
В Минтруда Ингушетии представили нового руководителя

Главное

Яндекс.Метрика

 