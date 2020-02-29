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Выложивший в сеть оперативную съемку сотрудник уволен из полиции в Ингушетии

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Сотрудники ОРЧ собственной безопасности регионального МВД установили полицейского, разместившего в Интернете видеозапись с места проведения оперативно-розыскного мероприятия. Ее публикация послужила причиной убийства женщины, попавшей в кадр. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Служебная проверка в отношении полицейского завершена, по ее результатам он уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ», — сказал представитель МВД.

Ранее наше издание сообщало, что в республике расследуют уголовные дела по факту убийства молодой женщины и появления в Интернете оперативной съемки, из-за которой совершено указанное преступление.

По данным регионального управления СКР, 7 февраля около 22 часов в помещении квартиры города Магас обнаружено тело 34-летней жительницы республики с признаками насильственной смерти. По подозрению в совершении преступления задержан близкий родственник потерпевшей.

Мужчина сообщил, что совершил убийство, увидев в Интернете видеозапись, на которой запечатлена женщина в компании мужчин, не состоявших с ней в родстве. По ходатайству следствия он арестован.

37-летнему местному жителю вменяют ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Кроме того, по факту публикации в соцсетях видеозаписи, произведенной полицейскими 6 февраля, на которой запечатлены обстоятельства проведения оперативно-розыскных мероприятий по задержанию лица, находившегося в федеральном розыске, а также потерпевшая, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В рамках расследования дела задержан 32-летний житель республики.

Следствие будет ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.

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