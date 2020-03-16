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Выходит в обращение почтовый блок с надпечаткой, посвященный 250-летию единения Ингушетии с Россией

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Во вторник, 17 марта, выйдет в обращение почтовый блок с надпечаткой, посвященный 250-летию единения Ингушетии с Россией, сообщает пресс-служба АО «Марка».

На почтовой марке изображен герб города Магас, на полях почтового блока — герб Республики Ингушетия и карта Российской Федерации. Добавлена надпись «250 лет единения с Россией» и новый номинал в размере 100 рублей.

В пресс-службе акционерного общества напомнили, что 17 марта 2020 года Ингушетия отметит 250 лет единения с Россией.

Государственный герб Республики Ингушетия представляет собой круг, в центре которого изображен орел с распростертыми крыльями, — символ благородства и мужества, мудрости и верности.

Герб города Магас выполнен в виде французского щита. Щит является олицетворением защиты, воинской чести и доблести. В центре щита — золотой орел с распростертыми крыльями. Орел выражает идею возрождения и обновления, а также новое рождение столицы Ингушетии — города Магаса.

Художник-дизайнер почтового блока — А. Московец, оформление — М. Милорадова.

Номинал: 100 р.

Размер блока: 90×60 мм, размер марки в блоке: 30×42 мм.

Тираж: 30 тыс. блоков.

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