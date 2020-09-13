Выборы депутатов горсовета в Сунже проходят в праздничной атмосфере

Как сообщил в беседе представитель местной администрации, за порядком помимо членов избиркома следят общественные наблюдатели, выборы в целом проходят в штатном режиме.

«13 сентября — финальный день голосования, от воли каждого зависит, кто будет представлять интересы горожан в представительном органе муниципального образования, в связи с этим хотелось бы обратиться к горожанам, имеющим избирательное право, с просьбой проявить гражданскую сознательность ответственность за будущее муниципалитета, воспользоваться своим правом — прийти и проголосовать», — сказал собеседник газеты.

По его словам, приняты все меры безопасности для избирателей, в том числе, для каждого голосующего подготовлены пакеты с маской, перчатками и одноразовой ручкой. При входе всем проверяют температуру, руки обрабатываются антисептиком и только потом избиратели приглашаются в зал, где проходит голосование. Для пожилых людей и людей с ограничительными возможностями созданы особые условия голосования. Члены избирательной комиссии обслуживают их на дому.

Наблюдатели отмечают, что на участках соблюдены все эпидемиологические нормы.

В этом году за 20 депутатских мандатов городского совета борются 50 кандидатов, представляющих четыре думских партии: ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия и Единая Россия.

Выборы депутатов представительного органа муниципального образования проходят на девяти избирательных участках: шести общеобразовательных школах, в лицее, в Доме народного творчества и на избирательном участке № 903, подготовленном во Дворце культуры, за которым закреплено больше всего избирателей. В списки избирателей внесено более 19 тысяч человек.

Ранее пункты голосования проверили первый вице-премьер Микаил Илезов, заместиль руководителя Администрации Главы и правительства Ингушетии Рамзан Угурчиев, мэр Сунжи Хаваш-Багаудин Сапралиев.

Чтобы избежать излишнего скопления жителей на участках, единый день голосования по всей стране было решено растянуть на три дня — с 11 по 13 сентября.

Увеличение количества дней голосования гарантирует еще большую безопасность для здоровья населения. Избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 вечера до 13 сентября включительно.