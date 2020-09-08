Выборы депутатов горсовета Сунжи пройдут с соблюдением всех мер безопасности

Избиратели и члены комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками и антисептиками, а сами участки продезинфицируют, сообщил газете «Ингушетия» глава города Сунжа Хаваж-Багаудин Сапралиев.

«Администрация города предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасности участников предстоящего голосования. На сегодняшний день все избирательные участки в Сунже оснащены средствами индивидуальной защиты, в помещениях также будет проведена дезинфекция. Непосредственно перед началом голосования будет организован температурный контроль при выходе в участок. Ситуацию будут контролировать и общественные наблюдатели, они проверят, наличие средств защиты у всех участников процесса, а также будут контролировать исполнение одного из обязательных для жителей требований — соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра», — добавил глава города.

Чтобы избежать излишнего скопления жителей на участках, единый день голосования по всей стране было решено растянуть на три дня — с 11 по 13 сентября. Ровно в 8 утра по московскому времени 9 избирательных участков города Сунжа откроют свои двери для избирателей, это - 19 382 человека, проходящих по спискам ТИК.

«Увеличение количества дней голосования гарантирует нам еще большую безопасность для здоровья населения. Все три дня избирательные участки будут работать с 8 утра до 20 часов. Помимо самой процедуры голосования, для жителей города будет организован концерт также с соблюдением мер безопасности», — пояснили в администрации города.

Напомним, это уже вторые в истории Сунжи выборы в городской совет. В этом году за 20 депутатских мандатов городского совета Сунжи будут бороться 50 кандидатов, представляющих четыре парламентские партии.