Ввод в эксплуатацию ФОКа с бассейном в Назрани запланирован на конец текущего года

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Ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Насыр-Кортском административном округе Назрани запланирован на конец текущего года.

Об этом стало известно после рабочего совещания в Минспорта Ингушетии под руководством его главы Али Дошхоклоева при участии директора ООО «АрхСтройПроект» Саварбека Даурбекова и главного инженера ООО «Спецстрой» Даламбека Котиева. На встрече также присутствовали заместитель министра спорта Ингушетии Магомед Мургустов, и. о. директора назрановского ФОКа с плавательным бассейном Ахмед Халухаев и ведущий специалист отдела разработки социально-экономических программ и развития объектов спорта Тайсум Оздоев.

Ключевой темой совещания было обсуждение сроков сдачи в эксплуатацию ФОКа с плавательным бассейном и качество проделанных работ. Руководитель ФОКа Ахмед Халухаев зачитал доклад по проверке строящегося объекта и перечислил обнаруженные недостатки, касающиеся в основном отделочно-декоративных работ. Подрядчики обязались в кратчайшие сроки представить контролирующим органам акты на пожарную безопасность, автоматизированную систему вентиляции и заключение СЭС о состоянии воды в спорткомплексе.

По итогам встречи Али Дошхоклоев поручил подрядчикам устранить выявленные нарушения, в соответствии с проектно-сметной документацией.

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