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Второй выпуск сборника «Я — очевидец» поступил в книжные магазины Назрани

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Второй выпуск сборника «Я — очевидец» поступил в продажу, сообщила пресс-служба Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии.

«Наши подписчики в социальных сетях спрашивают, где можно приобрести эту книгу с воспоминаниями свидетелей депортации 1944 года. Сообщаем, что ее можно купить в книжных магазинах Назрани «Книги у Нины» на улице Фабричной, 26, и «Мир книг» в торговом комплексе «Ковчег» на улице Картоева», — рассказал представитель музея.

Также, по его словам, сборник можно приобрести в магазине «Подарки и сувениры» на улице Бакинской, 77, и в самом Мемориальном комплексе жертвам репрессий.

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